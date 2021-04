Die Stadtverwaltung plant offenbar, alle Zufahrten zur Fußgängerzone mit versenkbaren Pollern abzusperren. Dem Stadtrat liegt für die Sitzung am Mittwoch ein entsprechender Beschlussvorschlag vor.

Genannt sind in dem Vorschlag fünf Stellen: die Alexanderstraße, die Einfahrt vom Busbahnhof auf den Alexanderplatz sowie Ritter-, Mühl- und Poststraße. Noch im November wurde ein Antrag der SPD, mehr versenkbare Poller an den Zufahrtsstraßen zur Fußgängerzone aufzustellen, im Stadtrat abgelehnt. Einen solche Anlage gibt es bislang nur am Ende der Rosengartenstraße hin zum Hallplatz.

Als Argument gegen weitere Poller wurden im Rat immer wieder die Kosten genannt. Dafür gibt es wohl eine Lösung. Vor dem Hintergrund der Amokfahrt in Trier am 1. Dezember, bei der ein Autofahrer durch die Innenstadt raste und fünf Menschen tötete, fördert das Land laut Beschlussvorlage Schutzmaßnahmen wie die genannten Poller mit 90 Prozent. Nach Angaben der Stadtverwaltung würden die Poller rund 380 000 Euro kosten. Davon müsste die Stadt 38 000 Euro zahlen.

Den Unterlagen liegt auch eine Stellungnahme der Zweibrücker Polizei vor, in der diese das Vorhaben begrüßt. Sie verweist auf Fälle, in denen Passanten Opfer von Terror-Anschlägen wurden, bei denen die Täter mit großen Fahrzeugen in Menschenmengen fuhren – beispielsweise 2016 in Nizza (86 Tote) und Berlin (zwölf Tote). Die Fußgängerzone sollte nach Ansicht der Polizei ganzjährig gegen „das unbefugte Befahren mit Fahrzeugen aller Art bedarfsgerecht und zeitlich regulierbar gesichert werden“.

Mit der Anlage am Hallplatz habe die Stadt gute Erfahrungen gemacht. So hat sich der Verkehr auf dem Platz „auf ein notwendiges Minimum reduziert“ heißt es in der Vorlage. Dem Ordnungsamt seien dort keine Ordnungswidrigkeiten mehr aufgefallen. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den Bau der Poller und die entsprechende Förderung zu beantragen.