Die Sperrung der Treppe zwischen der Straße Im Tempel und der Virchowstraße ist wieder aufgehoben. Die Räumpflicht dort obliegt den Anwohnern. Fällt Schnee, soll aber der Weg am Tempel gesperrt werden.

Wer den Weg künftig trotz Schnee und Eis nutzen möchte, werde dies auf eigenes Risiko tun. Auf Anfrage teilt dies der Zweibrücker Rathaussprecher Jens John mit. Die entsprechenden Angaben habe er beim Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) abgefragt. Am 14. Dezember hatten wir über den Anwohner Klaus Hecht in der Straße Im Tempel berichtet. Er wollte wissen, warum die Treppe und der Verbindungsweg zur Virchowstraße vom Winterdienst nicht mehr gestreut würden. Damals wurden rot-weiße Plastikbaken zum Abriegeln der Treppe aufgestellt. Und Rudi Knoll aus der Bitscher Straße erinnerte daran, dass der Weg vom Tempel zur Röntgenstraße eine wichtige Verbindung für die Anwohner zur Bushaltestelle und zur Sparkasse in der Röntgenstraße darstellt.

„Jahrelang wurden beide Wege nicht gesperrt, auch nicht im Winter. Warum in diesem Winter?“, fragt Rudi Knoll jetzt. Darauf angesprochen, erklärt Jens John, dass der UBZ die Absperrungen am Treppenweg inzwischen wieder beseitigt habe. Den Gehweg Im Tempel werde man bei Schneefall aber sperren. „Eine Benutzung erfolgt dann auf eigenes Risiko.“

Neues Geländer in der Fruchtschuppenstraße

Auf Rudi Knolls Eindruck, dass solche Wege „jetzt plötzlich“ gesperrt würden – der Tempel scheine für ihn „kein Einzelfall“ zu sein – gehen Jens John und der UBZ hingegen nicht ein.

Allerdings ist den Verantwortlichen eine Gefahrenstelle bekannt, auf die Rudi Knoll ebenfalls hinweist: Handlungsbedarf sieht unser Leser am Rad- und Fußweg von der Bubenhauser Straße zur Daimlerbrücke. Dort ragt ein verrostetes scharfkantiges Geländer in den Weg hinein. Jens John: „Das Geländer am Rad- und Fußweg in der Fruchtschuppenstraße wurde durch Gewaltanwendung aus seiner Verankerung gerissen und muss komplett erneuert werden. Zunächst einmal wird dieser Bereich gesichert, um in den nächsten Tagen ein neues Geländer anzufertigen.“