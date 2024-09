Eine Fußgängerin ist am Mittwoch am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) von einem Bus erfasst und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieg die Frau gegen 13 Uhr aus dem Bus aus und wollte vor dem Fahrzeug die Straße überqueren. In dem Moment beschleunigte das Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 49-Jährige fiel zu Boden und zog sich Schürfwunden an den Schienbeinen zu. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.