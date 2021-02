Am Samstag kam es gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Fruchtmarktstraße, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Beim Linksabbiegen in die Fruchtmarktstraße, von der Maxstraße kommend, übersah der Fahrer eines Transporters die 68-jährige Frau, die die Straße an der Fußgängerampel überquerte. Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Ampel grün. Das teilt die Polizei mit.