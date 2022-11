Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin am Samstag bei einem Verkehrsunfall in der Steinhauser Straße in Zweibrücken. Laut Polizei hatte die 53-Jährige um 17.25 Uhr mit ihrem Hund die Steinhauser Straße überquert. Dort sei sie von einem 27-jährigen Toyota-Fahrer zu spät gesehen worden, der in Fahrtrichtung Fashion-Outlet unterwegs war. Das Auto habe die Frau erfasst und zu Boden geschleudert. Die 53-Jährige habe ein Schädel-Hirn-Trauma und mehrere Knochenbrüche erlitten. Sie wurde nach Pirmasens ins Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter wurde beauftragt, ein Verkehrsgutachten zum Unfallhergang zu erstellen. Der Toyota-Fahrer wies laut Polizei „drogentypische Ausfallerscheinungen“ auf und musste mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 1500 Euro an.