Ein blauer Kleinwagen fuhr am Donnerstag gegen 11 Uhr ein 22-jährige Frau an, die den Fußgängerüberweg in höhe der Hofenfelsstraße 206 überquerte. Der Wagen hat schwarze Aufkleber und übersah die Frau, als er die Niederauerbacher Kreisel verließ. Bei dem Unfall stürzte die 22-Jährige und erlitt eine Gehirnerschütterung. Der unfallverursachende Pkw verringerte zunächst seine Geschwindigkeit, um danach stark zu beschleunigen und in die Gewerbestraße abzubiegen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen: Telefon 06332/9760, E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de.