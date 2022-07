Die neue Fußgängerbrücke am Bubenhauser Kreisel steht zwar schon seit Anfang Juni, aber drüber radeln oder laufen durfte bislang keiner.

Der Grund: Derzeit erledigt der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) noch Restarbeiten. Voraussichtlich Mitte bis Ende nächster Woche soll es aber soweit sein, dann dürfen Fußgänger und Radfahrer die Brücke benutzen, wie der UBZ auf Anfrage mitteilt. „Es müssen noch geringfügige Restarbeiten ausgeführt werden“, begründet der UBZ die andauernde Schließung, die bei Passanten schon mal zu einem Kopfschütteln führte, war die Brücke doch schon vor einem Monat, am 3. Juni, installiert worden. Nun aber ist zu sehen, dass an der Brücke geschafft wird. Das Bauwerk macht es Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, einfacher, in die Innenstadt und zurück zu gelangen. Sie müssen sich jetzt nicht mehr durch den vielbefahrenen Bubenhauser Kreisel bewegen.

An der Stelle der neuen Brücke stand zuvor eine Brücke mit Holzelementen, die jedoch nicht sehr lange hielt und irgendwann auch nicht mehr zu reparieren war. Dem UBZ zufolge waren „die hölzernen Konstruktionselemente nicht mehr wirtschaftlich instand zu setzen“. Erste Instandsetzungsarbeiten wurden laut UBZ 2016 ausgeführt, einzelne Bohlen ausgetauscht, Riffelbleche aufgeschraubt. Voll gesperrt wurde die Brücke Mitte September 2018 und schließlich ganz abgerissen, weil sie marode war. Nun, vier Jahre später, dürfen sich Fußgänger und Radfahrer über ein neues Bauwerk freuen. Der UBZ beziffert die Kosten für die Brücke auf 324.000 Euro.