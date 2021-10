Seit Mai 2019 ist die marode Fußgängerbrücke am Bubenhauser Kreisel gesperrt. Die Holzplanken waren morsch und teilweise schon mit Blechen geflickt, als die Stadt die Brücke vor zweieinhalb Jahren gesperrt hatte. Am Dienstag hat das Kranunternehmen Steil mit dem Rückbau der Brücke begonnen. Dazu wurde sie mit einem Kran aus den beiden großen geschwungenen Stahlträgern gehoben und auf die derzeit gesperrte Fahrbahn gehoben. Dort begannen Arbeiter direkt, den Brückenkörper sortenrein auseinanderzubauen. Am Nachmittag war bereits das Geländer nicht mehr an der Brücke. Wann die Brücke ersetzt wird, war am Nachmittag nicht in Erfahrung zu bringen.