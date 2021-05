Emanuel Kampen erzählt, dass ihn ein Auto an der Einmündung Bismarck-/Dinglerstraße zweimal nur knapp verfehlt hat. Er meint, dass die Fußgängerampel dort zu kurz geschaltet ist.

Kampen erzählt, dass er blind ist und morgens diese Fußgängerampel auf dem Weg in die Tagesstätte passiert. Er orientiert sich normalerweise an dem akustischen Ampelsignal. Die Schaltzeit „Grün“ sei für die Fußgänger korrekt eingestellt, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Nach einer Ortsbesichtigung habe man eine Grün-Zeit für Fußgänger von sechs Sekunden gemessen. „Das entspricht der vorgegebenen Mindestfreigabezeit“, so Kulturamtsleiter Thilo Huble, der derzeit die Presseanfragen an die Stadt betreut. Die Stadt sieht deshalb keinen Handlungsbedarf.

Die Verkehrsregelung mit dem Rechtsabbiegepfeil für Kraftfahrzeuge in der Bismarckstraße hat weiterhin Bestand.

Hier dürfen deshalb Auto- und Motorradfahrer auch bei rot – wenn sie sich an der Einmündung vergewissert haben, dass kein anderes Fahrzeug Vorfahrt hat – nach rechts in die Dinglerstraße abbiegen. Konflikte mit Fußgängern seien bei dieser Verkehrsregelung nicht gänzlich auszuschließen, wenn der abbiegende Fahrer nicht genügend Sorgfalt walten lasse und unachtsam sei. „Es biegen eben auch Kraftfahrzeuge in die Dinglerstraße ein, wenn die Fußgänger noch grün haben“, heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Dieser Sachverhalt sei schon im Dezember 2015 im Ausschuss für Verkehrssicherheit behandelt worden, nachdem körperlich und/oder geistig eingeschränkte Menschen aus dem betreuten Wohnen in der Dinglerstraße Bedenken angemeldet hatten. Dies habe damals zu dem Ergebnis geführt, dass die Verkehrsbehörde im März 2016 das Zusatzschild „Vorsicht Fußgänger“ verfügt hatte, was zu einer stärkeren Aufmerksamkeit führen sollte.

Unabhängig davon sei geplant, die Ampelanlage für rund 176 000 Euro zu erneuern. Das städtische Bauamt habe bereits einen Zuschussantrag gestellt. Wenn der Bewilligungsbescheid vorliege, könne die Stadt die Anlage umbauen. Die Planung und der spätere Bau liegen in der Zuständigkeit des Umwelt- und Servicebetriebs.