Auf der B423, kurz vor Homburg-Schwarzenbach, ist am Dienstagabend ein 86-jähriger Fußgänger aus Bexbach von einem Auto erfasst und getötet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam er auf der Bundesstraße, vom Homburg her kommend, gegen 21.15 Uhr etwa 300 Meter vor Schwarzenbach aus unbekannten Gründen auf der rechten Fahrspur zum Liegen. Ein 68-Jähriger aus Zweibrücken sei mit seinem Auto in Richtung Schwarzenbach gefahren. Weil es dunkel war und der Fußgänger dunkel bekleidet gewesen sei, habe der Autofahrer den Mann zu spät wahrgenommen. Obwohl er noch auszuweichen versuchte, habe er den Bexbacher überrollt und tödlich verletzt. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841 1060.