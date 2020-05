Marihuana, Haschisch, keinen Führerschein. In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei mehrere Fußgänger und Autofahrer im Stadtgebiet kontrolliert. Die Folge: zahlreiche Anzeigen.

Um 0.50 Uhr kontrollierte eine Streife einen 17-Jährigen, der zu Fuß in der Wolfslochstraße unterwegs war. Er hatte dem Polizeibericht zufolge ein Gramm Marihuana bei sich. Er wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Ebenfalls angezeigt wurde rund zwei Stunden später ein 21 Jahre alter Fußgänger in der Schwalbenstraße, der 1,5 Gramm Haschisch bei sich trug. Die Drogen wurden sichergestellt.

21-Jährigem fällt Tütchen mit Cannabis aus der Hosentasche

Mehrfach wurde eine Streife gegen 1.45 Uhr bei einer Kontrolle in der Landauer Straße fündig. Dort stoppten die Beamten das Auto eines 32-Jährigen, der drogenspezifische Ausfallerscheinungen zeigte. Ein Vortest schlug auf THC an, das in Cannabis vorkommt – eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem war der 32-Jährige ohne Führerschein unterwegs, was eine weitere Anzeige zur Folge hatte. Damit nicht genug: Seinem 21 Jahre alten Beifahrer fiel bei der Kontrolle ein Tütchen mit einem Gramm Cannabis aus der Hosentasche, und der zweite Mitfahrer, ein 28-Jähriger, stand ebenfalls unter Drogen. Laut Polizeibericht hatte er seinen Führerschein und den Schlüssel für seinen Wagen dabei, der in der Nähe geparkt war.

Eine Autofahrt mit Folgen war es für einen 29-Jährigen, dessen Wagen kurz nach Mitternacht in der Bergstraße angehalten wurde. Auch bei ihm hatten die Beamten den Verdacht, dass er mit Drogen unterwegs war. Ein Vortest bestätigte dies, sodass dem 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Sein 32 Jahre alter Beifahrer hatte fünf Gramm Marihuana dabei. Auch gegen ihn wurde Anzeige erstattet.