Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr zwischen Kirkel-Altstadt und Niederbexbach im Saarpfalz-Kreis ereignet. Der graue Toyota Yaris einer 19-jährigen Fahranfängerin ist auf der L 116 von Niederbexbach her kurz vor der Autobahnbrücke über die A6 in Richtung Altstadt gegen einen Fußgänger geprallt. Bei dem Unfall an der Abzweigung zur Woogsackermühle schlug der 59-Jährige rechts auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe, ehe es ihn auf den Fuß- und Radweg am Straßenrand schleuderte. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben körperlich unverletzt, sie erlitten aber einen Schock. Für den Fußgänger konnte der Rettungsdienst nichts mehr tun; er starb noch an der Unfallstelle. Ein Notfallseelsorger betreute die geschockte 19-Jährige. Die Feuerwehren aus Limbach und Altstadt leuchteten die Unfallstelle aus und bauten einen Sichtschutz auf. Polizisten sicherten Spuren und Trümmerteile. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken beauftragte einen Gutachter mit der Untersuchung des Unfallhergangs. Der Kleinwagen wurde von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt; er soll auf technische Mängel untersucht werden. Es gilt auch zu ermitteln, ob der Fußgänger auf der Fahrbahn unterwegs war oder die Autofahrerin auf den Gehweg geraten ist. Die Unfallstrecke blieb stundenlang gesperrt.