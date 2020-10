Als Fußgänger auf der Autobahn 8 in Höhe der Ausfahrt Wellesweiler unterwegs, wurde ein 63-Jähriger aus Neunkirchen am Mittwochabend, 7. Oktober, von einem Auto angefahren. Wie die Polizei berichtet, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Ein 25-jähriger Eppelborner hatte das Auto in Fahrtrichtung Neunkirchen gesteuert. Nach dem Unfall mit dem Fußgänger wurde er mit einem Schock und leichten körperlichen Verletzungen in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die A 8 in Richtung Neunkirchen blieb im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden lang gesperrt. Noch sei unklar, warum der Mann im Dunkeln zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war. Zeugen berichten, dass der 63-Jährige in einem Neunkircher Altenheim gelebt hatte und womöglich verwirrt gewesen sei.