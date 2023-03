Von Patrick Göbel

Am 20. Februar gegen 22.34 Uhr hatte ein Autofahrer einen 40-jährigen Fußgänger auf einer Landstraße zwischen Illingen und Uchtelfangen angefahren und tödlich verletzt. Ein Taxifahrer hatte den schwer Verletzten gefunden, der kurze Zeit später gestorben war. Eine eigene Ermittlungsgruppe suchte seitdem nach dem Autofahrer. Diese konnte ihn nun ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Es soll sich dabei um einen 71 Jahre alten Mann aus dem Kreis Neunkirchen handeln. Er machte in seiner Vernehmung von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und machte keine Angaben. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde er daraufhin wieder entlassen. Die Staatsanwaltschaft hatte seitdem wegen Verkehrsunfallflucht mit fahrlässiger Tötung, in Tatmehrheit mit Mord, begangen durch Unterlassen ermittelt. Zuvor hatten ein Sachverständiger und ein Rechtsmediziner festgestellt, dass der Fußgänger von einem Auto erfasst worden sein musste. Die Neunkircher Polizei sucht weiter nach dem Fahrer eines Kleinwagens, der ein paar Minuten nach dem tödlichen Unfall ebenfalls auf der Landstraße unterwegs war. Der Autofahrer wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06821 2030 zu melden, da er wichtige Hinweise zum Unfallgeschehen geben könnte. Die Ermittlungen dauern an.