Die Woche mit dem Feiertag nutzen etliche Spielklassen und Vereine m Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken, um mit Nachholspielen die Tabellen etwas gerader zu rücken.

Dazu gehört unter anderem das wichtige Landesliga-Spiel des TSC Zweibrücken am Donnerstag zu Hause. Die TSC-Truppe von Denis Jung empfängt ab 19.45 Uhr als Tabellenneunter (31 Punkte) dabei den Vierten SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied, der genau zehn Zähler mehr auf dem Konto hat. Zum ersten Abstiegsrang 13, den die SG Rieschweiler zurzeit mit 26 Punkten belegt, haben die Kicker vom Wattweiler Berg zurzeit fünf Punkte Vorsprung.

In der A-Klasse hat die TSC-Zweite als Tabellen-13. (24 Punkte) schon tags zuvor (19 Uhr) den direkten Verfolger FC Fehrbach (22) zu Gast. In der B-Klasse West stehen drei Spiele an: Spitzenreiter SV Großsteinhausen könnte am Donnerstag (19.30 Uhr) den Vorsprung auf den SC Stambach vergrößern, wenn er den Siebten SSV Höheinöd schlägt. Am Mittwoch (19.30 Uhr) hat der Dritte SG Knopp/Wiesbach einen schweren Gang beim SV Ixheim vor sich. Eine halbe Stunde zuvor wird das Spiel des TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken II beim Hilster SV angepfiffen. Die Spielgemeinschaft (Platz 13, 14 Punkte) könnte noch Punkte gebrauchen, um sich nach unten abzusichern.