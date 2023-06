Peter Kraus in der Altheimer Straße in Mittelbach feiert am Samstag, 10. Juni, 80. Geburtstag. Geboren wurde er in Bubenhausen, seit fast 50 Jahren wohnt er in Mittelbach.

Peter Kraus war Dachdecker von Beruf. 45 Jahre lang Mitarbeiter der Zweibrücker Firma Didier, ist er nun seit 20 Jahren im Ruhestand. Bekannt ist Peter Kraus auch als Fußballer und Trainer. 50 Jahre lang hat er auf verschiedenen Positionen beim TSC, den VBZ und beim TuS Wattweiler gespielt; zuletzt war er Trainer bei der TSG Mittelbach.

Daheim ist weder er noch seine Frau der Chef, sagt Peter Kraus selbst. Denn Chihuahua-Mischlingshündin Laila führt hier das Regiment.

Früher war der Mittelbacher viel auf Wanderschaft, allerdings spielen heute die Beine nicht mehr so mit. Deshalb hat er auch sein Wochenendgrundstück aufgegeben. Einmal im Jahr war bislang Türkei-Urlaub angesagt bei Familie Kraus. Ein neues Hobby des Jubilars ist der Roller, den er sich zugelegt hat. Zum Geburtstag gratulieren neben seiner Frau drei Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel.