Zweibrücken möchte während der Fußball-WM die Regeln zur Nachtruhe lockern, damit öffentliche Übertragungen der Spiele möglich sind.

Normalerweise gilt in Deutschland die Nachtruhe ab 22 Uhr. Während der Fußball-WM im Sommer sollen jedoch öffentliche Übertragungen von Spielen auch nach 22 Uhr möglich sein. Deshalb hat das Bundeskabinett – Kanzler und Minister – am Mittwoch Ausnahmen von den normalerweise geltenden Lärmschutzregeln beschlossen. Die Länder im Bundesrat müssen noch zustimmen. Davon ist aber auszugehen. Die Lockerung gilt nicht automatisch. Städte und Gemeinden müssen sie jeweils eigenständig anordnen. In der Stadtratssitzung am Mittwoch wollte Rolf Franzen (CDU) wissen, ob Zweibrücken das tun wird. „Wenn’s nach mir geht, ja“, antwortete Oberbürgermeister Marold Wosnitza, verwies aber an die fürs Ordnungsamt zuständige Beigeordnete Christina Rauch. Die versprach: „Auf jeden Fall.“

Bei der WM vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko finden viele Spiele statt, während in Deutschland Nacht ist. Die vier häufigsten Anstoßzeiten sind 21 Uhr, 22 Uhr, Mitternacht und 3 Uhr. Das erste Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao beginnt um 19 Uhr, die beiden Spiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador jeweils um 22 Uhr. Das Finale und die Halbfinals starten um 21 Uhr, das Spiel um Platz 3 um 23 Uhr.