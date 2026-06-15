Das Sommermärchen ist 20 Jahre her – nun gibt es Pläne, erneut eine Fußball-WM nach Deutschland zu holen. Wir haben Passanten in Zweibrücken gefragt, was sie davon halten.

„Meine Meinung dazu ist geteilt“, sagt Kurt Neufang zu den Überlegungen des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB), sich für die WM 2038 oder 2042 zu bewerben. Wie 2006 käme dann auch das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern als Spielort in Frage. Einerseits bezeichnet sich der Mauschbacher als großen Sport-Fan – „auf der anderen Seite sehe ich die wirtschaftlichen Probleme, die durch Weltmeisterschaften entstehen können“. So sei es schon lange nicht mehr, dass alle Beteiligten finanziell von dem Spektakel profitierten. Dennoch hielte er Deutschland für einen besserer Austragungsort als es derzeit mit den USA als Gastgeber der Fall sei. Und WM-Spiele in Kaiserslautern fände er wiederum klasse. „Damals war ich auch dort. Und das ganze Drumherum war fantastisch“, erinnert er sich gerne an das Sommermärchen vor 20 Jahren.

Kurt Neufang Foto: Thomas Füssler

Eindeutig pro Bewerbung äußert sich Rainer Müller. „Allein schon, damit andere Länder sehen, wie Deutschland sich gibt“, sagt der Hornbacher. Müller ist der Ansicht, dass Deutschland manchmal einen (zu) schlechten Ruf besitze. Eine Weltmeisterschaft im eigenen Land könne an diesem Image etwas ändern. „Es geht ja auch ums Finanzielle. Die Großen bekommen das Meiste. Aber die Kleinen verdienen dann auch ihr Geld.“ Und der Betzenberg als WM-Stadion? Wenn die Karten nicht zu teuer und zudem erhältlich wären, dann würde sich der Hornbacher durchaus eine Partie live anschauen – selbst dann, wenn die deutsche Nationalelf nicht beteiligt wäre.

Rainer Müller Foto: Thomas Füssler

Ganz anderer Meinung ist Klaus-Peter Allendorf: „Die WM nach Deutschland zu holen, das kostet zu viel Geld und bringt nicht viel – höchstens den Vereinen und Spielern“. Die normalen Bürger profitierten kaum von einem solchen Sport-Ereignis. Ohnehin hege er einen Groll gegen den Weltfußballverband Fifa, wegen dessen „glorifizierender Haltung“ gegenüber US-Präsident Trump. „Das finde ich ganz, ganz schlecht“, urteilt der Waldfischbacher. Insgesamt sei in der Fußball-Blase „zu viel Geld unterwegs, zu viel Macht. Das ist ein reines Geschäft“, sieht Allendorf die Fußball-Romantik längst auf der Strecke geblieben. Allerdings: Sollten in Kaiserslautern noch einmal WM-Spiele stattfinden, dann würde er nichtsdestotrotz gerne dorthin gehen. „Live-Spiele sind Live-Spiele und nicht Fernsehen. Die Atmosphäre ist ganz anders.“

Klaus-Peter Allendorf Foto: Thomas Füssler

Claudia Hoffmann wiederum hat nichts gegen eine WM-Bewerbung einzuwenden. „Erstens haben wir hier viele gute Fußball-Stätten, zweitens würde es der Jugendarbeit und den Vereinen guttun“, sagt die Zweibrückerin. Nicht zuletzt könne man im Gegensatz zu anderen Ländern sicher sein, dass die Menschenrechte bei uns beachtet würden. „Die sozialen Komponenten sind hier ganz anders als zum Beispiel in Katar“, betont Hoffmann. Deutschland könnte sich bei einem solchen Event einmal mehr als „weltoffenes und multikulturelles Land zeigen“. Ein Spiel in Kaiserslautern würde sie dennoch nicht besuchen: „Ich bin kein Mensch, der gerne auf Massenveranstaltungen geht.“

Claudia Hoffmann Foto: Thomas Füssler

Grundsätzlich hält Stefan Hoor zwar eine Weltmeisterschaft in Deutschland für eine tolle Sache – an der Fifa übt jedoch auch er harsche Kritik: Für „korrupt“ hält er den Fußball-Weltverband. Was Kaiserslautern als WM-Standort anbelangt, so befürchtet Hoor im Fall der Fälle hohe Auflagen und Kosten. „Ob der Verein oder die Stadt das Geld dazu hätte, wage ich zu bezweifeln“, sagt der Hornbacher. Entscheidend wäre für ihn, was für die Kommunen dabei herausspringen würde. Damit Deutschland sich als weltoffenes Land präsentieren könne, dafür ist seiner Ansicht nach keine Fußball-Weltmeisterschaft notwendig.

Stefan Hoor Foto: Thomas Füssler

Hans Otto Streuber braucht ebenfalls keine WM in Deutschland. „Es gibt so viele Länder, wo das Turnier noch nicht war“, findet der Zweibrücker. Und Kaiserslautern als Spielort? Da nimmt Streuber kein Blatt vor den Mund: „Das ist dummes Zeug. Die haben heute noch ihre Schulden von damals. Dass Kaiserslautern wieder WM-Stadion werden könnte, ist kein Argument.“