Leistungssteigerung im zweiten Testspiel in der Saisonvorbereitung für Fußball-Verbandsligist SG Rieschweiler. Mit 4:1 (1:1) gewann die SGR gegen den Landesligisten SG Eppenbrunn. Rieschweilers Neutrainer Patrick Hildebrandt sah eine bessere Mannschaftsleistung seines Teams gegenüber dem ersten Testspiel vor einer Woche gegen Battweiler (2:2). „Wir haben heute gegen Eppenbrunn nur in der Anfangsphase einige Probleme in der Zuordnung gehabt, doch nach 20 Minuten lief es dann besser,“ resümiert Hildebrandt. Dreifacher Torschütze für die SGR war, der vom TSC Zweibrücken nach Rieschweiler gewechselte Mirco Tüllner. Den vierten Treffer zum 4:1-Sieg steuerte Marc Arzt bei.