Ausverkauft. So heiße es am Sonntagmorgen am Stand des Freundeskreises der Städtepartnerschaft Boulogne-sur-mer beim Zweibrücker Stadtfest. Mit den – unteren anderen mitgebrachten – 300 Kilo Muscheln, die frittiert reißenden Absatz fanden, Käse, Wein, Baguettes und anderen Köstlichkeiten von der Opalküste machten die Boulogner 4500 Euro Umsatz, die sie am Montag der Patenstadt für ein Jugend-Kunstprojekt in Zweibrücken spendeten. Der Betrag wird aus Mitteln, die Zweibrücker als Marktbeschicker in Boulogne erwirtschaftet hatten, aufgestockt. Gegenseitig durch Marktbesuche die deutsch-französische Partnerschaft auch außerhalb des Rhythmus der Jumelages hoch leben zu lassen, hat Tradition. Zweibrücker beleben seit Jahren den Boulogner Weihnachtsmarkt. „In zwei Jahren ist Frankreich stolzer Gastgeber für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Wir versprechen, wir kommen noch einige Male zuvor wieder, um gemeinsam mit euch Zweibrückern auf das Ziel hin zu trainieren“, versprach mit launigen Worten Mireille Hingrez-Céréda, Boulogne-sur-mers städtische Beigeordnete, selbst engagiert im Freundeskreis. Sie übergab zusammen mit dem Präsidenten der Association amitié Boulogne-Zweibrücken, Stéphane Vidor, den symbolischen Scheck an Oberbürgermeister Marold Wosnitza. (jjn)