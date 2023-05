Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spaziergänger, die auf der Wattweiler Höhe unterwegs sind, können es schon seit Ende Juli beobachten: Rund um die Kugelfanghütte tut sich was. Der Breitfurter Sascha Muth hat die Hütte im Sommer gekauft, sie renoviert und umgebaut. Im Februar will er das beliebte Ausflugslokal eröffnen.

„Von den Gegebenheiten her kann man hier eine sehr gute Gastronomie machen“, sagt Sascha Muth. Gastronomie hat in seiner Familie Tradition. Muths Großmutter führte in