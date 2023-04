Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit de Nachrichde is des so e Sach. Im Englische heeßts jo „News“, also Nejichkeede, un desweje kammer dort noch meh Aktuelles erwarde als wie in unsrer Zeidung. Grad des is awwer es Problem,