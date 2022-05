Der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) will ab 1. Juni andere Friedhofsgebühren verlangen, der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Mittwoch zustimmen. Teurer wird’s vor allem bei den Urnengräbern und den Sargbestattungen, teilweise steigen die Kosten um das Doppelte und Dreifache.

Urnen-Wahlgrab, -Rasenwahlgrab und -baumgrab (jeweils für zwei Urnen) kosteten bislang je 610 Euro. Ab Juni soll das Urnen-Wahlgrab 880 Euro kosten, das Urnen-Rasenwahlgrab 1244 Euro und das Urnen-Baumgrab 1935 Euro. Am ärgsten schießen die Kosten für die Nische in Urnenstelen oder -wänden in die Höhe: von 560 auf 1935 Euro.

Für die Sargbestattung von Verstorbenen über sechs Jahren zahlte man bisher 530 Euro, künftig sollen es 1498 Euro sein. Die Sargbestattung im Tiefgrab soll ab nächsten Monat 1620 Euro kosten (vorher: 680 Euro). Auch für die Beisetzung der Urnen, bisher zwischen 50 und 60 Euro teuer, verdoppeln sich die Preise.

Immens teurer wird auch die Ausbettung von Leichen, die bislang 660 Euro kostete und künftig 2371 Euro kosten soll. Die Ausbettung von Urnen wird dagegen etwas günstiger, von 280 Euro sinkt der Preis auf rund 100 beziehungsweise 150 Euro, je nach Urnengrab. Die Nutzung der Leichenhalle auf dem Hauptfriedhof kostet künftig 322 statt 220 Euro. Neu ist, dass für die Nutzung des Vorplatzes und des Vordachs der Leichenhalle 64 Euro zu zahlen sind.

Sinken sollen die Grundgebühren: von 450 Euro auf 311 Euro (Sarg-Reihengrab) beziehungsweise 249 (Urnen-Reihengrab). Auch für Wahlgräber ist teilweise weniger zu zahlen als bisher. Die Zubestattung in ein belegtes Wahlgrab soll künftig 249 Euro kosten, bisher war sie kostenfrei.

Der UBZ hatte bereits im Herbst vergangenen Jahres erklärt, dass eine Gebührenerhöhung für die Friedhöfe unumgänglich sei. UBZ-Chef Werner Boßlet hatte unter anderem Corona-bedingte Umsatzeinbußen und einen Investitionsstau bei den Leichenhallen als Gründe angegeben. Im Vergleich zu umliegenden Städten wie Pirmasens, Kaiserslautern, Homburg oder Saarbrücken liege man mit den neuen Gebühren nicht über dem Durchschnitt. Der UBZ nennt folgendes Rechenbeispiel: Für ein Sargreihengrab bezahle man in Zweibrücken inklusive Grundgebühr, Grabüberlassung und Beisetzung 2730 Euro, in Pirmasens 2461 Euro und in Homburg 2824 Euro.

Der UBZ hat die Friedhofsgebühren zuletzt 2017 erhöht.