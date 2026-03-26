Friedhard Meyers Malerei mit tausenden winzigen Punkten bringt wieder ans Licht, was durch die digitalen Bilderwelten in unserer Wahrnehmung verloren geht .

Nichts als Punkte: Im Nachgang des Impressionismus war von 1889 bis 1910 der Pointillismus populär (Point = Punkt). Statt Farbflächen mit großen Pinselstrichen zu malen, setzen Georges Seurat, Paul Signac und Camille Pissaro sie aus winzigen tausenden kleinen Punkten zusammen, die sie auf die Leinwand tupften.

Das Verfahren ist mühsam, das Ergebnis erstaunlich: Von ferne sieht man ein quasi normales Bild mit großen Flächen. Erst wenn man ganz nah rangeht, erkennt man, dass es aus ganz vielen Punkten besteht. Was im 19. Jahrhundert neu war und zu einer eigenen Kunstrichtung wurde, ist heute das Normale, das Übliche. Denn digitale Bilder bestehen ja nur aus irre vielen Punkten, die wir heute Pixel nennen.

Neue Acryltechnik

Der Künstler Friedhard Meyer, 1940 in Nürnberg geboren, gibt der Sache mit den Punkten und Pixeln nun eine neue Variante hinzu. Seine Punkte sind nicht gleich groß und auch nicht gleichmäßig rund. Sie sind auch gar nicht gemalt, – und sie haben einen schwarzen Rand. Den malt Meyer von Hand.

„Vor drei Jahren habe ich eine neue Acryltechnik entwickelt, die ich New Pointillism genannt habe, bei der durch schwarze Umrandung der auf die Leinwand gestempelten Acrylfarbpunkte eine deutliche Erhöhung der Leuchtkraft der Farben erreicht wird“, sagt der Maler, der schon immer gern experimentiert hat und sich nicht auf einen Stil festlegt, den er dann jahrzehntelang verfolgt, wie es die meisten tun.

Zeitaufwand und höchste Konzentration

Das mag damit zusammenhängen, dass Meyer früher Ingenieur war und dauernd neue Verfahren entwickelte – mit Geduld. Der Arbeitsprozess ist zeitaufwendig, monoton und verlangt höchste Konzentration. Er ist geprägt durch extreme Langsamkeit: „Bei großen Bildern benötige ich 30 Stunden für 3000 Umrahmungen.“ Die meisten seiner Acrylbilder sind einen Meter lang und einen Meter breit.

Eigentlich kann man in einer eher engen Galerie wie bei Beck nicht so richtig weit weggehen von den Bildern. Aber auch schon in nur knapp zwei Meter Entfernung stellt sich der Effekt der verschiedenen Wahrnehmung ein, vor allem bei den Werken aus der Serie „Agglomeration“ (2023), was in diesem Fall das Zusammenballen von Partikeln meint.

Gepixelte Wimmelbilder

Die Untertitel verraten, wie die Farbflächen verlaufen: von Blau nach Gelb, von Rot nach Gelb oder auch von Dunkelgrün nach Hellgrün, wobei der dunkle Teil immer am unteren Bildrand sitzt. Beim Näherkommen wird aus dem Flächeneindruck ein Wimmelbild von Punkten, das gar nicht mehr so homogen aussieht, denn auch am unteren Bildrand finden sich sehr helle Punkte.

Meyer versteckt auch bekannte Bauwerke hinter bunten Punkten: Das Ca d’oro in Venedig oder die Sagrada Familia in Barcelona, auch Stadtsilhouetten. Eine andere Art von optischer Täuschung entsteht bei seinen Bildern mit tanzenden Figuren, die mal leicht, mal schwerer aus der bunten Welt hervortreten. Seit dem Vorjahr werden die Punkte verschiedenen groß, was die Bilder fast schon dreidimensional werden lässt wie in „Makro Points 3“, wo sie wie bunte Augen auf Billardkugel wirken oder wie Pop-Art-Blasen in Kreismustern. Ein wunderbarerer Punktlehrgang.

Info

Friedhard Meyer: „New Pointillism. Malerei“. Homburg, Galerie Beck, Am Schwedenhof 4, bis 3. April, Öffnungszeiten: Mittwoch/Donnerstag 11-14 und 16-18 Uhr, Freitag 11-14 Uhr und Vereinbarung, unter Telefon 06848 701190, E-Mail: ger@comebeck.com, Katalog (40 Seiten): 15 Euro.