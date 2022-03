So hitzig das Regionalligaspiel des FC Homburg am Freitagabend, 11. März, gegen den FK Pirmasens später auch noch werden sollte, so betont friedensbewegt zeigte sich die Szenerie vor Spielbeginn im Waldstadion. Der Mittelkreis wurde durch zwei zusätzlich eingezeichnete Linien zum Friedenssymbol, und kurz vor dem Anpfiff erklang John Lennons und Yoko Onos Hymne „Give Peace a Chance“ aus den Stadionlautsprechern. Der FK Pirmasens trat mit gelben Hosen und blauem Dress in den Nationalfarben der Ukraine an. Das eigentliche Fußballspiel wurde dann zum erwartet knallharten Derby. Bevor die spielstarken Homburger als 2:1-Sieger vom Platz gehen konnten, hagelte es Gelbe Karten, Fouls und sogar eine sehr umstrittene Rote Karte gegen den Homburger Seonghoon Cheon: Der Koreaner geriet bei einer Angriffsaktion mit dem Pirmasenser Torwart Jan Schulz in Kontakt, der sich daraufhin gestenreich am Boden wälzte.