Ins Homburger Weihnachtsdorf auf dem Christian-Weber-Platz wird am Mittwoch, 14. Dezember, das Friedenslicht aus Bethlehem getragen. Die katholische Pfarrei Heilig Kreuz und der Homburger Pfadfinderstamm DPSG Camino erklären, dass sie „alle Menschen guten Willens“ zur Friedenslichtfeier ab 18 Uhr auf der Weihnachtsdorf-Bühne auf dem Christian-Weber-Platz einladen. Dauerlichter werden zum Kauf angeboten. Seit 1986 entzündet jedes Jahr ein Kind ein Friedenslicht an der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem und gibt es weiter. Das Friedenslicht reist über Wien bis nach Speyer. Im Speyerer Dom wurde es am dritten Adventssonntag von den Homburger Pfadfindern abgeholt und in die Saarpfalz gebracht. Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto „Frieden beginnt mit Dir“. Neben der Friedenslichtfeier auf dem Christian-Weber-Platz gibt es in Homburg noch zwei weitere Gottesdienste mit Aussendung des Friedenslichts: am Dienstag, 13. Dezember, 17.30 Uhr in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Kirrberg und am Samstag, 17. Dezember, 18 Uhr, in der Kirche Maria Hilf im Stadtteil Bruchhof.