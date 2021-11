Nach einem Feuer, das am Dienstagmorgen, 16. November, in einem Imbisslokal in Wadgassen-Hostenbach (Kreis Saarlouis) ausgebrochen ist, gehen die Ermittler inzwischen von Brandstiftung aus. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund wird dabei nicht ausgeschlossen. Nach Angaben der Polizei wohnt über dem Lokal eine kurdischstämmige Familie, die zur Tatzeit noch schlief. Die Familienmitglieder konnten selbstständig das Haus verlassen. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die oberen Stockwerke des Wohnhauses zu verhindern. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an dem Gebäude.