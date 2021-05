Stillstand dort, wo sonst das Geschäft Bewegung heißt. Die kommerziell betriebenen Freizeitsport-Anlagen World of fun, Karthaus und Kletterhalle Camp 4 trifft die angeordnete Corona-Schließung hart. Anders als von März bis Ende Mai wollen die Betreiber diesmal vier Wochen lang ganz dicht machen.

Am Sonntag um 21 Uhr schlossen die Türen hinter den letzten Seilgängern und Boulderern der Kletterhalle auf dem Flugplatzgelände – wie schon einmal im März. Damals versuchte Betreiber Eckhard Carbon wenigstens die Gastronomie am Laufen zu halten, backte Pizzen für Abholer. „Diesmal nicht. Wir schließen komplett für voraussichtlich vier Wochen. Voraussichtlich deshalb, weil ich nicht weiß, ob Gerichte den Lockdown aufheben oder abändern werden, und ob es bei den vier Wochen bleibt.“ Carbon, der die aus einem ehemaligen US-amerikanischen Kino entstandene Kletterhalle seit 17 Jahren betreibt, hofft, dass die Wintersaison nicht ganz verloren geht. „November, Dezember, Januar sind in einem normalen Jahr mit die stärksten Monate für uns.“ Er setzt darauf, dass die Zusage der Bundesregierung, vom November-Ertrag des Vorjahres 75 Prozent zu erstatten, sich tatsächlich auf seinem Firmenkonto niederschlägt. Genaues weiß er noch nicht. Seine drei Festangestellten beziehen wie im Frühjahr Kurzarbeitergeld. Die Aushilfen, ohne die im Camp 4 nichts ginge, gehen wie er als Geschäftsführer leer aus.

Auch für Karthalle wäre Dezember-Öffnung wichtig

Auch in der Karthalle und dem Freizeitzentrum World of fun rund um die Eishalle wird die Gastronomie nicht auf Notbetrieb umgestellt. Man mache für die vier Wochen komplett dicht, in der Hoffnung, dass es am 1. Dezember wieder los geht. „Ich habe meine Zweifel“, sagt Karthaus-Betreiber Antonio Cipolla. Wie die benachbarte World of fun bietet Cipolla Räume für private Feiern oder Unternehmensveranstaltungen an – inklusive Bewirtung. Das wichtige Weihnachtsgeschäft mit den Firmenfeiern hat er noch nicht (ganz) abgeschrieben. „Es kommt, wie's kommt.“ Stärker als erwartet sei das Geschäft nach den Zwangsschließungen im Frühjahr zurückgekommen. „Wir hatten einen guten Sommer“, erklärt der Rennstrecken-Betreiber für E-Karts. Und auch im November vor einem Jahr habe die Kasse geklingelt – wichtig für die Berechnung des Erstattungsbetrages.

Spart Energiekosten: Eishalle taut ab

Kurzarbeit Null heiß es auch für das rund 15-köpfige Personal der Eishalle, des Restaurants Terra, von Bowlingbahnen, Minigolfanlage und Kinder-Spielpark der World of fun. „Wir fahren die Betriebskosten zurück, wo es nur geht. Die Energiekosten für die Eisbereitung sind ein großer Posten. Wir tauen deshalb während des Lockdowns ab“, sagt Betreiber Heiko Doll. Weil auch der Breitensport in Hallen ruht, muss auch der Trainingsbetrieb des Eishockey-Clubs, der Eiskunstläufer und der freie Lauf aussetzen. Der November sei gewöhnlich mit der umsatzstärkste Monat der World of fun, sagt Doll, wenigstens 75 Prozent Verlustausgleich deshalb ungemein wichtig. Er werde jubeln, sagt Heiko Doll, sobald er die Zusage der Regierung als Kontoeingang sehe.

Für alle kommerziellen Anbieter der Zweibrücker Freizeitwirtschaft, nicht zuletzt die vielen Fitness-Center mit Breiten- und Rehasport oder das Badeparadies wird der November 2020 zum verlorenen Monat; eine Phase, die nach dem Wunsch der in Hygiene-Konzepte investierenden Betreiber so kurz wie möglich zu halten ist. Denn ohne Angebot, ließen sich Kunden schwer halten. Neue gewinne man in dieser Zeit ohnehin nicht.