Die Tischtennisplatte, der Bolzplatz und einige Pflanzen fehlen noch. Der neue Freizeitplatz hinter dem Oberauerbacher Gemeindehaus – mit Wippe, Schaukel, Klettergerüst, Karussell, Rutsche und Seilrutsche – wurde am Dienstagmorgen trotzdem eingeweiht. 155.000 Euro hat er gekostet.

„Es macht das, was es leider sehr häufig macht, wenn wir einen Spielplatz einweihen möchten: Es regnet“, rügte Bürgermeister Christian Gauf am Vormittag in Oberauerbach