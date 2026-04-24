Anderthalb Stunden lang blieb die A8 in Höhe des Neunkircher Kreuzes am Freitagmorgen in Fahrtrichtung Neunkirchen gesperrt. Wie die Polizei berichtet, war gegen 6.20 Uhr ein weißer Transporter nach einem Fehler beim Spurwechsel mit zwei Autos zusammengeprallt, die in gleicher Richtung unterwegs waren. Die beiden Personenwagen schleuderten mehrfach gegen die Mittelleitplanke; Fahrzeugteile verteilten sich quer über die gesamte Fahrbahn. Beim Unfall wurden zwei Personen laut Polizei leicht verletzt. Die beiden Autos mussten als Totalschaden abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn blieb die A8 90 Minuten lang gesperrt.

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei Homburg unter Telefon 06841 1060 beziehungsweise E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de.