Wegen des Facebook-Spruchs, der „Nazi von heute“ sei „nicht braun, sondern grün“, war ein Zweibrücker verurteilt worden. Jetzt wurde er in zweiter Instanz freigesprochen.

„Das Bild hab’ ich doch einfach nur weitergeleitet. Und zack, weg war es“, erzählte der Angeklagte vor Gericht, wie er im Juli 2024 auf seinem Facebook-Account einen Eintrag aus dem Internet teilte, den er heute selbst „geschmacklos“ finde. Das Posting enthält neben einem Reichsadler-Symbol eine Textzeile, die die Partei der Grünen mit den Nazis gleichsetzt. Das Zweibrücker Amtsgericht sah dies im Juni 2025 als Volksverhetzung an und argumentierte, hier würden die NS-Menschheitsverbrechen durch Gleichsetzung mit einer heutigen demokratischen Partei verharmlost und relativiert. In erster Instanz wurde der damals 63-jährige Zweibrücker zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt.

Der Mann legte Berufung ein und hatte damit am Montag vor dem Landgericht Erfolg: Die Kammer um Richter Benjamin Krenbeger hob das Vorjahresurteil auf und sprach den Angeklagten vom Vorwurf der Volksverhetzung frei. Krenberger argumentierte, man könne dem Zweibrücker nicht mit Sicherheit nachweisen, dass er wirklich das Nazi-Unrecht relativieren und Verbrechen wie den Holocaust verharmlosen wollte. „Das bloße Teilen oder Liken von Bildchen muss noch keine strafbare Handlung sein“, erinnerte Krenberger an das Urteil eines Saarbrücker Gerichts, das in einer Berufungsverhandlung, in der es um dasselbe Facebook-Bild ging, ebenfalls ein Amtsgerichtsurteil aufgehoben habe. Hier werde die Partei der Grünen in einer Weise kritisiert, die von der Meinungsfreiheit gerade so noch gedeckt sei.

Staatsanwalt kündigt neuerliche Berufung an

Staatsanwalt Rouven Balzer sah dagegen sehr wohl eine strafbare Handlung. Er plädierte am Montag auf eine Strafe von 60 Tagessätzen à 35 Euro. Nachdem der Richterspruch gefällt war, sagte Balzer zur RHEINPFALZ, die Staatsanwaltschaft werde „ganz sicher“ ihrerseits in Berufung gehen.

Vorm Landgericht ließ sich der angeklagte Rentner von dem Saarbrücker Rechtsanwalt Peter Richter verteidigen, der in der Vergangenheit die NPD in deren Verbotsprozess vertreten hat und heute saarländischer Vize-Landesvorsitzender der NPD-Nachfolgepartei „Die Heimat“ ist. Richter forderte Freispruch für seinen Mandanten: Dessen Internet-Posting sei eine „Kurzschlussreaktion“ gewesen. „Er hatte sich über die Verbotspolitik der Grünen aufgeregt.“ Außerdem sei der Facebook-Post „ja nur zweimal geliked worden. Er ist im Netz verhallt, hat niemanden interessiert.“

Ausflug in die Familiengeschichte

Der Angeklagte beteuerte, es liege ihm fern, die Verbrechen der Nazis zu verharmlosen. In einem längeren Monolog vor Gericht unternahm er einen Ausflug in seine Familiengeschichte und erzählte von einem Onkel, der im „Dritten Reich“ als kleiner Junge nach einer Hirnhautentzündung in einem Behindertenheim gequält worden sei. „Das Schicksal meines Onkels hat mich geprägt“, sagte er zum Richter: „Deshalb habe ich politische Entwicklungen immer hinterfragt und kritisch hinterfragt.“ Spätestens seit Corona habe er kaum noch mit Bekannten über Politik diskutieren können, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden. Seinen Frust habe er nur noch in den sozialen Netzwerken loswerden können.

Mit Blick in die Prozessakten verwies Richter Krenberger auf Abbildungen diverser weiterer rechtslastiger Facebook-Äußerungen des Zweibrückers – bis hin zu Verunglimpfungen von Politikern wie Nancy Faeser und Karl Lauterbach. Richter und Staatsanwalt fragten, wie solche Bekundungen – unter anderem mit faschistischem Vokabular wie „Endlösung“ – mit der vom Angeklagten postulierten Nazi-Gegnerschaft zusammenpassen.

Angeklagter bittet um Entschuldigung

„Ich würde das heute definitiv nicht mehr so formulieren“, beteuerte der 64-Jährige. „Sollte mich irgendjemand so verstanden haben, dass ich den Holocaust verharmlose, dann kann ich mich bei ihm nur in aller Form entschuldigen. Das war nie meine Intention.“