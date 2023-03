Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Freispruch endete am Mittwoch am Amtsgericht ein Verfahren gegen einen 21-jährigen Zweibrücker. Jetzt droht dem angeblichen Opfer, das er schwer am Kopf verletzt haben soll, ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat.

Ein Polizeibeamter sagte als Zeuge aus, dass er und Kollegen im April 2020 eine größere Gruppe von Personen befragte, die den Abend in einer Gaststätte in Zweibrücken verbracht