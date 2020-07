Wie jedes Jahr bietet das Saarbrücker Kino im Filmhaus freitags und samstags im Sommer Open-Air-Kino im Innenhof in der Mainzerstraße 8 statt. Gespielt werden Klassiker und neue Filme. Aber in diesem Jahr dürfen nicht so viele Zuschauer wie sonst kommen.

Im Innenhofs des Filmhauses sitzt man mitten in der Saarbrücker Innenstadt abgeschirmt vom Verkehr zwischen den Häusern. Aber der Platz ist halt recht klein. Statt wie bisher 140 rote Plastikstühle für die Kinofans, gibt es in diesem Jahr Coronabedingt nur 35 bis 60 (je nachdem wie viele Pärchen und Gruppen kommen). Da heißt es schnell sein. Man kann sich Decken und Kissen mitbringen. Dazu gibt es Getränke, Eis und Snacks, die Karten kosten neun Euro (ein Euro mehr als im Vorjahr) man kann die Karten vorab kaufen im Filmhaus und auch an der Kinokasse des Kinos Camera zwo in der Futterstraße. Reservierungen für das Open Air Kino sind nicht möglich. Bei Regen fällt es nicht aus, sondern wird in den Kinosaal im ersten Stock verlegt. Parken kann man am Parkplatz an der Garage oder im Theaterparkhaus. Karten gibt es online: filmhaus-saarbruecken.de.

Programm

„The Peanut Butter Falcon“ (2019) 17. Juli, 22 Uhr

„Über den Dächern von Nizza“ (1955) 18. Juli, 22 Uhr

Preview: „Love Sarah“ (2020) 24. Juli, 22 Uhr

„Das perfekte Geheimnis“ (2020) 25. Juli, 22 Uhr

„Parasite“ (2019) 31. Juli, 21.30 Uhr

„Frühstück bei Tiffany“ (1961) 1. August, 21.30 Uhr

„Lindenberg- Mach dein Ding!“ (2020) 7. August, 21.30 Uhr