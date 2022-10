Ein freilaufender Hund hat am Mittwochabend in Zweibrücken eine Katze totgebissen – möglicherweise ein Staffordshire-Bullterrier.

Laut Polizei ereignete sich der Fall am Mittwoch zwischen 19.30 und 19.40 Uhr in der Oberen Himmelsbergstraße. Die Polizei teilte mit: „Aus bisher nicht geklärter Ursache biss ein vermutlich unbeaufsichtigt im Freien umherlaufender Hund einer noch nicht eindeutig feststehenden Rasse – vom Aussehen her ähnlich einem Staffordshire-Bullterrier – auf offener Straße eine Nacktkatze tot. Das getötete Tier wurde sichergestellt. Die Halterin des Hundes konnte vor Ort ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz – möglicherweise durch Unterlassen – eingeleitet. Die zuständigen Aufsichtsbehörden wurden umgehend verständigt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.“ Nacktkatzen sind eine besonders gezüchtete Katzenrasse, die kaum Haare haben.

Auf Nachfrage sagte die Polizei am Donnerstagnachmittag, dass das Veterinäramt und das Ordnungsamt derzeit prüfen, um was für eine Rasse es sich genau handelt. Staffordshire-Bullterrier gelten in Rheinland-Pfalz dem Gesetz nach als „gefährliche Hunde“. Wer sie hält, muss besondere Auflagen erfüllen. Dazu zählen ein Sachkundenachweis, persönliche Voraussetzungen sowie die Pflicht, das Tier im Freien an der Leine zu führen und ihm einen Maulkorb anzulegen. Je nachdem, wie die Ermittlungen ausgehen, könnte der Fall sogar an die Kriminalpolizei in Pirmasens abgegeben werden.