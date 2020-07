Während das Zweibrücker Stadtmuseum die Ausstellung mit dem Grafiker Reinhold Scheer ins Frühjahr verlegt und die zur geschlechtlichen Vielfalt vom Juni in den Herbst verlegt, geht die Stadt Pirmasens andere Wege.

Mit Gratiseintritt mittwochs, Kurzführungen, einer ganztägigen Vernissage und dem Verweis auf die schön kühl klimatisierten Museumsräume will sich die aus Zweibrücken stammende Kuratorin Charlotte Veit den Widrigkeiten, die der Virus mit sich gebracht hat, entgegen stemmen.

Ohne Corona wäre die Emmy Hennings-Ausstellung eine der bestbesuchten in der Alten Post geworden. „Das ist super gelaufen“, schwärmt Veit von den fast 800 Besuchern, die vom 7. Februar bis 15. März in die Alte Post gekommen sind, um sich über Leben und Werk der Dada-Mitbegründerin und Ehefrau von Hugo Ball zu informieren. Dann war wochenlang geschlossen. Seit 14. Mai ist nun wieder geöffnet und seitdem kamen wieder 104 Besucher in die Hennings-Ausstellung. „Es ist mau. Aber das ist in den anderen Museen genauso.“ Dazu komme, dass im Sommer ohnehin der Besuch immer etwas abflaue. Veit ist aber froh, dass überhaupt wieder Besucher kommen.

Auch ohne Corona halten sich die Besucherzahlen im Rahmen und verteilen sich gut in den großen Sälen. Pro Raum dürften theoretisch bis zu zehn Besucher gleichzeitig rein. Eine Zahl, die aktuell nicht erreicht werde. Auf die Masken dürfe kein Besucher verzichten. Selbst wenn er alleine im Ausstellungssaal sei, müsse die Maske getragen werden. „Das wäre sonst schwer zu unterscheiden. „Ich finde es selbst extrem unangenehm“, bekundet die Kuratorin.

Mehr Besucher will Veit in den Schulferien in die Alte Post locken. Ab dem 8. Juli gibt es freien Eintritt mittwochs ab 14 Uhr. Bis 12. August. Am letzten Ausstellungstag der Hennings-Schau, dem 16. August, ist dann ganztägig freier Eintritt. Zufällig ist das auch der letzte Ferientag. Führungen will Veit ab 30. Juli wieder im Programm haben. Dann aber nur als Kurzführung mit maximal fünf Personen , auch wegen der Maskenpflicht. Hausführungen mit bis zu zehn Personen soll es auch geben. Für die Führungen muss man sich telefonisch anmelden. Der normale Ausstellungsbesucher kann während der Öffnungszeiten kommen, wann er will.

Die nächste Ausstellung wird wie geplant mit Fotos der Agentur Ostkreuz am 6. September starten. „Gemeinsam – 30 Jahre Deutsche Einheit – 30 Jahre Fotoagentur Ostkreuz“ ist der Titel der Ausstellung auf die sich Veit besonders freut. Fotoserien der Agentur werden zu sehen sein, die sich mit der deutschen Einheit und der DDR beschäftigen. Einfach nur die Ausstellung aufschließen ist der Kuratorin zu wenig, weshalb sie sich das Konzept des Vernissagentages ausgedacht hat. Zu jeder vollen Stunde soll es über den ganzen Tag verteilt Führungen mit bis zu zehn Personen geben. Auf diese Art könnten 140 Leute durch die Ausstellung gelotst werden. Häppchen seien jedoch ausgeschlossen. Ein Glas Sekt werde noch überlegt. Die für Juni geplante Ausstellung mit Zeichnungen des saarländischen Künstlers Volker Lehnert wurde auf den Januar 2021 verschoben.

Anmeldungen