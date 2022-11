Die Freien Wähler sind entschlossen, eine Sonderregelung zu kippen, die es dem Zweibrücker Fashion Outlet ermöglicht, an zwölf Sonntagen in den Schulferien zu öffnen. Das sagte der Landesvorsitzende Stephan Wefelscheid im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Damit stößt die Landtagsfraktion allerdings auf Kritik bei den Freien Wählern in Zweibrücken selbst: Deren Vorsitzende Monika Mischke ist dafür, die bestehende Regelung beizubehalten. Auch die Händler in der Innenstadt, die Gastronomie und die Veranstalter profitierten von den Gästen von außerhalb, sagt sie. Die Sonderregelung fürs Outlet aus dem Jahr 2007 stammt noch aus der Zeit, als vom Zweibrücker Flugplatz Linienflieger abhoben. Sie sollte den Passagieren damals ermöglichen, sich noch kurz vorm Abflug mit Reisebedarf einzudecken. Allerdings gibt es seit 2014 keine Linienflüge ab Zweibrücken mehr.

