Bei den Freien Wählern in Zweibrücken stehen Veränderungen im Vorstand an. Der Vorsitzende Werner Sebald und sein Stellvertreter Udo Brünisholz werden bei der Mitgliederversammlung am 2. August nicht mehr für ihre Ämter antreten.

Krach oder andere Verstimmungen sind nicht der Grund, versichert Sebald. „Bei mir ist es einfach das Alter“, sagt der 73-Jährige, der im 14. Jahr an der Spitze des Vereins steht. Einen Nachfolger, der allerdings noch nicht zu 100 Prozent zugesagt habe, gebe es bereits. Er wird sich am 2. August zur Wahl stellen. Auch Udo Brünisholz aus Wattweiler, der im Februar für Annegret Kirchner in den Stadtrat nachgerückt ist, steht laut Sebald nicht mehr zur Wahl. „Er ist ja als Mitglied des Stadtrates gut bei uns vertreten und in den Themen drin“, erklärt Sebald. Auch für die Nachfolge von Brünisholz gebe es bereits eine Kandidatin: Monika Mischke.

Ab August haben die freien Wähler einen Platz im Stadtrat weniger. Patrick Lang hat angekündigt, dann von der FWG-Fraktion zur Fraktion der Grünen zu wechseln. Ein Schritt, der für Sebald aus heiterem Himmel kam. „Er hat mich und Kurt Dettweiler sehr überraschend über seinen Wechsel informiert“, so Sebald. Als Grund nannte Lang, dass er sich politisch eher bei den Grünen sieht, was Sebald nicht ganz nachvollziehen kann: „Wir machen in Zweibrücken Kommunalpolitik. Und keine große Landes- oder Bundespolitik.“ Dennoch sei das Verhältnis zu Lang weiterhin gut. „Er soll bei den Grünen glücklich werden“, so Sebald.

Für die Freien Wähler im Stadtrat ist der Abgang Langs bitter. Verlieren sie doch auf einen Schlag ein Viertel ihrer vier Sitze. Künftig wird die Fraktion nur noch von dem Trio Brünisholz, Kurt Dettweiler (Mittelbach) und Thomas Körner (Wattweiler) vertreten. „Das ist schade. Auch die Sitzverteilung in den Ausschüssen muss nun neu berechnet werden. Mal schauen, wie die besetzt werden“, sagt Sebald.