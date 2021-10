Freie Fahrt heißt es ab Samstag wieder am Fauster Berg von Maßweiler nach Thaleischweiler.

Diese gute Nachricht brachte der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Markus Bold, zum Spatenstich am neuen Rathaus mit. Seit August 2020 wurde die Straße vom Schwarzbachtal nach Maßweiler erneuert – auf einer Länge von zwei Kilometern. Im Ort wurde ein Kreisel angelegt. Im Bereich der Faustermühle wurde ein großes Regenrückhaltebecken gebaut, dazu kommt der Lückenschluss vom Mühlenradweg zum Radweg, der parallel zur Straße von Thaleischweiler nach Rieschweiler-Mühlbach verläuft. Vom Mühlenradweg kommend, geht es nach links Richtung Thaleischweiler. Über eine Querungshilfe geht es über die L 477 auf den bestehenden Radweg. Was fehlt: Restarbeiten an Mittelinseln und Straßenrändern. Die erfordern bestimmte Temperaturen, können aber mit Hilfe einer Ampel erledigt werden. Die Vollsperrung ist Geschichte.