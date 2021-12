Pünktlich um 14 Uhr waren am Mittwoch die Absperrungen am Überflieger weggeräumt, und die Autobahnauf- und abfahrt Zweibrücken Mitte mitsamt Überflieger und neu gebauter Einfädelspur waren wieder befahrbar. Die Spur des 2019 freigegebenen Überfliegers war damals zu schmal ausgeführt und musste um eine Einfädelspur erweitert werden, damit das provisorische Stoppschild an dessen Ende wieder eingemottet werden konnte. Dafür steht dort für die Einfädler jetzt ein provisorisches „Vorfahrt achten“-Schild, zudem für diejenigen Autofahrer, die direkt aus dem Kreisel auf die Autobahn Richtung Saarland fahren, ein Vorfahrtsschild. Dieses und zwei weitere Schilder im Kreisel sind ebenfalls provisorischer Natur. „Die beauftragte Firma hat Lieferprobleme“, erklärte auf Anfrage Steffen Mannschatz vom UBZ, der im Auftrag des Bundes den Überflieger gebaut und auch den Bau der Einfädelspur beaufsichtigt hat. Die richtigen Schilder kommen laut Mannschatz nächste Woche. Beim Einfädler seien die Arbeiten im Kostenrahmen von rund 700.000 Euro geblieben. Auch zeitlich habe man die selbstgesteckten Vorgaben einhalten und die Baustelle bis Mitte Dezember abschließen können.