Es ist soweit, am heutigen Freitag ist der letzte Schultag, die sechswöchigen Sommerferien beginnen. So wird das Wetter: Der Freitag verläuft durchweg wechselhaft. Bei einem leichten bis mäßigen Wind gibt es ganztags einzelne Schauer und Gewitter. Nachmittags werden 23 Grad erreicht. Der Samstag bringt Sonne und Wolken im Wechsel sowie einzelne Schauer. Morgens starten wir bei elf Grad, für den Nachmittag werden 22 Grad erwartet. Es weht eine leichter bis mäßiger Westwind. Am Sonntag bleibt es bei viel Sonne, etwa acht Stunden, und einigen Quellwolken trocken, nachmittags klettert das Thermometer auf 24 Grad. Der Montag wird ebenfalls freundlich und knapp 30 Grad warm – bestes Freibadwetter, ebenso am Dienstag und Mittwoch. Hier herrscht Sonnenschein im Wechsel mit Quellwolken und es ist meist trocken. Der weitere Trend von Donnerstag bis Samstag in der ersten Ferienwoche ist sommerlich warm bei 25 bis 29 Grad und nur wenigen Schauern.