Die neue Woche wird warm, wenn auch nicht durchgängig trocken. Das Freibad indes bleibt zu.Die RHEINPFALZ erkundigte sich am Mittwoch erneut im Rathaus nach dem Öffnungstermin des Freibads. Die Corona-Bestimmungen sind so weit gelockert worden, dass Freibäder wieder öffnen dürfen. Oberbürgermeister Wosnitza ließ daraufhin am Freitagnachmittag mitteilen, die RHEINPFALZ möge sich bei den Stadtwerken erkundigen. Die Stadtwerke betreiben die städtischen Bäder Badeparadies und Freibad. Die RHEINPFALZ rief daraufhin bei den Stadtwerken an. Dort arbeitete am Freitag aber außer dem Notdienst niemand. Das Freibad wird also voraussichtlich in den nächsten Tagen noch nicht öffnen.