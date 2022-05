Nach zwei Pandemiesommern startet das Freibad im saarländischen Gersheim-Walsheim am Samstag, 28. Mai, nun wieder ohne Coronabeschränkungen in seine Saison 2022. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung hatte sich die Saisoneröffnung etwas verzögert, weil zunächst noch einige Reparaturen und Renovierungen nötig gewesen seien. Die beiden Becken wurden von Blättern, Algen und Flugrost gereinigt und vier Tage lang mit frischem Wasser befüllt. Allein die Inbetriebnahme der Technik habe gut anderthalb Wochen in Anspruch genommen.

Zu Jahresbeginn hat sich ein Förderverein für das Freibad Walsheim gegründet, der mit Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen das Bad noch attraktiver machen möchte.