Wer fürs Wochenende einen Sprung ins kühle Nass geplant hat, der muss womöglich seinen Terminplan ändern. Das Zweibrücker Freibad sowie das Hallenbad haben für je einen Tag geschlossen.

Bis zum Freitag, 28. Juni, hat das Freibad an der Schließ erst ab 15 Uhr geöffnet – und dann bis zum regulären Badeschluss um 20 Uhr. Zwar können Wasserratten am Samstag, 29. Juni, ganztägig zu den normalen Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr schwimmen (Einlass bis 19 Uhr), am darauffolgenden Sonntag allerdings bleibt das Bad komplett geschlossen. Grund: Das Zweibrücker Freibad leidet derzeit unter Personalmangel, wie der Betreiber, die Zweibrücker Stadtwerke, auf Nachfrage mitteilt. Dies wirkt sich auch auf das Hallenbad Badeparadies aus.

Auch das Hallenbad, bei dessen Betrieb es personelle Überschneidungen mit dem Personal des Freibads gibt, muss seine Öffnungszeiten zurückfahren. Dort ist am Donnerstag und Freitag, 27./28. Juni, regulär von 9 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag aber bleibt das Badeparadies komplett zu. Am Sonntag, 30. Juni, ist wieder von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Besucher nehmen’s sportlich

Schon in den vergangenen Tagen war das Freibad nur eingeschränkt nutzbar. Bei den Besuchern haben die verkürzten Öffnungszeiten zwar für einige Verärgerung gesorgt, größtenteils jedoch gab es Verständnis. „Wir stehen hier schon eine Viertelstunde in der prallen Sonne, das macht keinen Spaß. Aber ich kann es auch verstehen, wenn kein Personal da ist, dann geht es halt nicht anders. Und wir wollen ja sicher schwimmen und im Notfall vom Bademeister gerettet werden“, sagte eine Frau, die mit ihren Kindern kurz vor Toreöffnung am Mittwochnachmittag vor dem Eingang auf der kleinen Zugangsbrücke des Freibads wartete. Auch ein junger Mann in der kleinen Schlange nahm es gelassen: „Ich bin ja froh, dass wir überhaupt noch ein Freibad haben. Woanders wurden schon Schwimmbäder geschlossen, weil gar kein Personal mehr da war.“