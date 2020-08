Die Badesaison im Zweibrücker Freibad an der Schließ neigt sich nach knapp zwei Monaten wieder dem Ende zu. Stadtwerke-Chef Werner Brennemann kündigte am Freitag an, der letzte Badetag sei am Sonntag, 30. August. Vor einer Woche betonte Brennemann, man wolle sehen, wie das Freibad nach den Ferien genutzt wird und lasse es bis auf Weiteres offen. Sowohl das ab September erwartbar schlechtere Wetter als auch die jüngste Resonanz seien Gründe für die Schließung Ende August. Um die Corona-Auflagen zu erfüllen, dürfen täglich nur 600 Besucher das Bad besuchen, zudem mussten die Stadtwerke mehr Personal vorhalten. Wann das Hallenbad seine Pforten öffnet, ist noch nicht klar.