Patrick Lang, der im Freibad in Zweibrücken und in Bruchmühlbach einen Kiosk betreibt, schlägt vor, für den Badbesuch auch Tickets zu verkaufen, nicht nur Online-Buchungen zuzulassen. Aus den Öffnungszeiten in Bruchmühlbach sollte auch Zweibrücken lernen.

Wenn das Zweibrücker Freibad zum 1. Juli öffnet, wird nichts sein wie in den Vorjahren. Zahlreiche Vorschriften schränken den Badespaß ein. In Bruchmühlbach-Miesau