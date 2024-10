Die Anzahl der Freibad-Besucher blieb in den vergangenen Jahren konstant, stieg sogar leicht an. Das zeigt die Statistik, die die Stadtwerke als Badbetreiber jetzt auf Anfrage herausgegeben hat.

Demnach wurden in der Saison 2024 exakt 32.925 Besucher gezählt, 1188 mehr als im Jahr davor (31.737). 2022 waren es 32.597 Badegäste gewesen. Corona- und teilweise auch wetterbedingt waren die Besucherzahlen 2020 mit 10.831 und 2021 mit 13.912 geringer.

Wie mehrfach berichtet, steht in dem über 60 Jahre alten Freibad eine umfassende Sanierung an. Auch das Hallenbad, das Ende der 70er Jahre nach dem Brand wieder aufgebaut wurde, bedarf einer Generalüberholung. Stadtwerke-Chef Werner Brennemann hatte erklärt, dass beide Bäder in einem Guss und aus einer Hand modernisiert werden sollen.

Der Auftrag zur Bäder-Sanierung ist laut Brennemann inzwischen an ein Büro vergeben, das derzeit noch an einer umfangreichen Analyse, auch zu den Kosten, arbeite. Bereits vor Corona hätten die Stadtwerke Daten und Zahlen gesammelt, die inzwischen aber nicht mehr realistisch seien, vor allem, was die zu erwartenden Kosten angeht. Diese werden nach unseren Informationen auf rund zwölf Millionen Euro geschätzt. Laut Brennemann haben die Stadtwerke das Freibad 2020 mit einem massiven Sanierungsstau von der Stadt übernommen.

Anfang dieses Jahres hatte Brennemann gesagt, dass es frühestens 2025 mit der Sanierung losgehen könne.