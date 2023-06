Stell dir vor, die Sonne lacht und das Freibad hat zu. Genau das hat sich am Donnerstag überraschend in Zweibrücken abgespielt. Die Betreiber verweisen auf Personalmangel.

Wer mit dem Rad durchs Schwarzbachtal fährt, muss zwischen Freibad und Stambach auf die Straße ausweichen. Wie man die Lücke schließen sollte, darüber sind SPD und CDU uneins. Ein Anwohner schimpft heftig über Radfahrer: „Die fahren wie die Idioten.“

Verärgert und mit knurrendem Magen hat sich Bert Ruppert ein Theaterstück in der Festhalle angeschaut. Er kritisiert die Bewirtung am Veranstaltungsort. Der Betreiber wehrt sich.

Der Zweibrücker Familienbetrieb Gewürze Schwabe öffnet am Samstag für zwei Wochen einen Laden im Pop-up-Store in der Zweibrücker Fußgängerzone. Auch ein kleines Café wird es geben.

An Auszeichnungen sei ihm eigentlich nichts gelegen, betont Werner Bachmann , doch über die Goldene Ehrennadel des Zentralverbands Raum und Ausstattung (ZVR) hat sich der Pirmasenser riesig gefreut. Aber zuvor stand der Ärger.

In Contwig gibt es nach den Sommerferien ein neues Mittags-Betreuungsprogramm für Schulkinder. Die Eltern müssen aber dafür bezahlen.

Der Zweibrücker Rosengarten lädt dieses Wochenende zum Rosen- und Gartenmarkt mit 70 Ausstellern rund ums Thema Garten ein.

Mit Blick auf die anhaltende Trockenheit gilt in Saarbrücken seit Freitag ein Grillverbot auf den öffentlichen Grillflächen in den Grünanlagen am Saarufer und in den Grillhütten im Wald.

In einem Verfahren wegen Drogenhandels, Sachbeschädigung und Körperverletzung hatte das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einige Widerstände abzuwehren, um die Verhandlung voranzubringen. Auch ein Rettungswagen musste kommen.

Nachdem die Sparkasse Südwestpfalz Ende Mai als Reaktion auf die Sprengung eines Bankautomaten in Bubenhausen die Geldausgabe in ihren Filialen beschränkt hatte, dehnt sie ihre Automatenzeiten jetzt bereits im zweiten Schritt wieder aus.

André Jankwitz, Landschaftsarchitekt und Leiter des Garten- und Grünflächenamtes der Stadt Pirmasens plädiert auch im privaten Bereich für naturnahes Gärtnern. Er gestattet auch einen Blick in seinen Garten.