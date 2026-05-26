Mehr als 800 Wasserratten freuten sich am Pfingstmontag auf den Saisonstart im Freibad an der Schließ. Bei 28 Grad Wasser- und ebenfalls 28 Grad Außentemperatur waren Liegewiesen und Schwimmbecken voller Besucher. Bereits morgens um 10 Uhr standen laut der Vorsitzenden des Freundeskreises Zweibrücker Freibad, Karin Ipser, Menschen in einer Schlange vor dem Kassenhäuschen am Schwarzbach. „Eine Schlange an der Kasse mit glücklichen Menschen, die sich auf die Freibaderöffnung freuen“, unterstrich sie.

Für das Personal der Stadtwerke hatte Ipser nur Lob übrig. Denn die Anlagen seien „wunderbar sauber und sehr gepflegt“. Witterungsabhängig hat das Zweibrücker Freibad täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist jeweils um 19 Uhr. Die Preise sind gleichgeblieben. Die Tageskarte kostet nach wie vor 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Ab 17 Uhr gilt der Feierabendtarif, der einen Euro günstiger ist. Das Zweibrücker Freibad verfügt über beheizte Becken, sodass es auch an nicht ganz so heißen Tagen öffnet.