Wenn das Wetter mitspielt, startet das Zweibrücker Freibad an der Schließ am Pfingstmontag, 20. Mai, in die Saison 2024. Es gibt einige Neuerungen zu vermelden.

Die diesjährige Freibadsaison endet voraussichtlich am Sonntag, 15. September, kann bei günstigen Außentemperaturen aber auch noch um eine oder zwei Wochen verlängert werden. Dies hat der Aufsichtsrat der Zweibrücker Stadtwerke am Donnerstagabend beschlossen. Geöffnet bleibt das Freibad täglich von 10 bis 20 Uhr; bei schlechtem Wetter kann auch mal früher zugemacht werden. Der Preis für Tageskarten wurde um jeweils 50 Cent angehoben: Erwachsene zahlen nun 3,50 Euro, ermäßigte Tickets werden für 2,50 Euro verkauft. Laut Auskunft des Stadtwerke-Geschäftsführers Werner Brennemann wird zur neuen Badesaison erstmals ein Feierabendtarif eingeführt: Ab 17 Uhr sind Eintrittskarten für 2,50 Euro, ermäßigt für 1,50 Euro zu haben. Neu ist auch die Mehrfach-Sparkarte „Zehn plus eins“: Dieses Angebot berechtigt zum elfmaligen Freibadbesuch für 35 Euro, ermäßigt für 25 Euro. In diesem Jahr gekaufte Mehrfach-Sparkarten bleiben bis einschließlich der Badesaison 2025 gültig. Im Herbst soll es wieder ein sonntägliches Hundeschwimmen geben, dessen Erlös dem Tierheim zugutekommt.

Das Zweibrücker Hallenbad, das Badeparadies, legt seine sommerliche Betriebspause vom 8. Juli bis 1. September ein.

Ein weiterer Beschluss des Aufsichtsrats sieht eine Ergänzung im Regelwerk der Badeordnung für Frei- und Hallenbad vor: Demnach wird in beiden Bädern sowie jeweils in 100 Meter Umkreis der Konsum von Cannabis ausdrücklich untersagt.