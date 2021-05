Passend zum frühsommerlich angekündigten Wetter und dem Corona-Stufenplan der Landesregierung, öffnet am Mittwoch das Zweibrücker Freibad. Wie in der ersten „Corona-Saison“ allerdings stark eingeschränkt. Neu in die Badeordnung aufgenommen ist: Der Eintritt ist nur mit einem aktuellen, negativen Coronavirus-Test möglich oder mit dem Nachweis vollständiger Impfung oder Genesung. Ein Ganztagesaufenthalt ist vorerst nicht möglich, Besucher müssen sich zwischen den angebotenen Badezeiten 10 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr entscheiden. Es können zwar zwei Badegänge an einem Tag gebucht werden, wegen Desinfektionsarbeiten wird das Bad aber um 14 Uhr für eine Stunde geräumt. Witterungsabhängig kann es laut dem Betreiber, den Stadtwerken, Einschränkungen geben. Einfach Vorbeikommen an der Schließ geht auch nicht: Online, über das über die Internetseite des Bades www.freibad-zw.de zu erreichende Registrier- und Bezahlsystem, müssen Eintrittskarten erworben werden. An der Kasse an der Schließ werden die ausgedruckten oder digital mitgeführten Eintrittskarten nur kontrolliert, in der Regel nicht ausgestellt. Der Badbetreiber lässt sich begründete Ausnahmen offen. Wie die Stadtwerke erklären, ist die Registrierung über das Buchungssystem für die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten erforderlich. Der Eintritt kostet wie im Vorjahr 3,50 Euro, ermäßgt 2,50 Euro. Es gelten Abstandgebote. Im Schwimmerbecken ist „Kreisverkehr“ angeordnet.